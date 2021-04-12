هبوط أسعار النفط مع ارتفاع إصابات كورونا عالميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين في تداولات هزيلة مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض المناطق في العالم مما يكبح الأسعار، حتى في الوقت الذي أشار فيه المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى سريعًا مع تسارع وتيرة حملات التحصين من المرض، بحسب ما نشرت “رويترز”.

وصعد خام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 62.67 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع إلى 63.30 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو ما يعادل 0.4 بالمئة مسجلًا 59.09 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق 46 سنتًا.

ولم تشهد الأسعار تغيرًا كبيرًا منذ تداولات متقلبة انتهت يوم الاثنين الماضي.

وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونًا وأن أوروبا تشهد تراجعًا في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعدادًا قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.

شارك الخبر