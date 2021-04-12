خطوات إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة عبر توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة، خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

خطوات إصدار تصريح الصلاة والزيارة

وأوضح حساب التطبيق على “تويتر” طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة كالتالي:

1- الدخول إلى الخدمات (اضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة).

2- حدد تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.

3- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

4- تحديد التاريخ والوقت والصلاة.

5- تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم (اختر الموافقة على الإقرار) ثم استعراض التصريح.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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