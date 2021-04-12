خطة لاستقبال الذبائح والتقيد بالإجراءات الاحترازية بمسلخ أحد رفيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

يشهد مسلخ أحد رفيدة إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حضروا بذبائحهم من أجل الذبح والسلخ بمختلف أنواع الذبائح من المواشي استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

تجهيزات المسلخ

وقال مستثمر المسلخ عواض بن ظافر الشهراني لـ”متابعات الخليج 365” إنه تم وضع خطة مسبقة ومنسقة تشرف عليها بلدية المحافظة؛ وذلك لاستقبال مرتادي المسلخ من المواطنين والمقيمين الذين حضروا لغرض الذبح والسلخ بأعداد كبيرة حيث تم الاستعداد لذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بما فيها برنامج توكلنا والحرص على التباعد بين مرتادي المسلخ في الداخل وفي مكان الانتظار.

مكان مخصص للانتظار

ومن ضمن الخطط والتجهيزات التي تم تهيئتها من قبل مستثمر المسلخ وبإشراف من البلدية تم إيجاد مكان مخصص للمواطنين من أصحاب الذبائح يسمح بمرور الهواء مع تباعد أماكن الجلوس بين المنتظرين حتى يتم تسليمهم ذبائحهم، مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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