إعلام إيراني: التعرف على منفذ حادثة نطنز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر في وزارة الأمن الإيرانية، أنه تم التعرف على هوية الشخص المتسبب في حادثة منشأة نطنز النووية.

ونقلت وكالة "نورنيوز" الإيرانية عن مصدر في وزارة الأمن، لم تذكر اسمه، أنه "تم التعرف على هوية المتسبب في حدوث خلل بشبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز".

ولفت المصدر إلى أن السلطات تقوم "باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال" هذا الشخص.

وأمس الأحد، تعرضت المنشأة النووية لحادث حملت مسؤوليته لإسرائيل التي لم تؤكد أو تنفِ، رسميا على لسان مسؤوليها، وقوفها وراء الأمر.

لكن الهيئة العامة للبث الإسرائيلي (رسمية)، تحدثت بالأمس عن وقوف جهاز المخابرات الإسرائيلي، وراء الهجوم.

ونقلت الهيئة عن مصادر استخباراتية قولها "إسرائيل تقف وراء النشاط في نطنز. هذه عملية إلكترونية إسرائيلية شارك فيها الموساد".

وجاء حادث نطنز غداة تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في المجمع الذي يعتبر أحد المراكز الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن أجهزة الطرد المركزي هذه محظورة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة التي انسحبت منه إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وهذا ليس الحادث الأول الذي يتعرض له مجمع نطنز النووي، ففي يوليو/تموز الماضي، أصيب بأضرار بالغة بسبب انفجار غامض، لم تعلن السلطات الرسمية نتائجه حتى اليوم.