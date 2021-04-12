شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: مدة حالة «محصّن جرعة أولى» تستمر 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن تطبيق «توكلنا» المدة الزمنية التي تظهر فيها الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» و«محصّن متعافي» في التطبيق، وذلك لمن تلقو التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أو من أصيبوا بالفايروس وتعافوا منه.

وكشف «توكلنا» أن الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» تظهر باللون الأخضر الغامق، وتكون لمن لم يصب بالفايروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف أن الحالة الصحية «محصّن متعافي» تظهر أيضا باللون الأخضر الغامق، وتكون لمن تعافى بعد الإصابة بالفايروس (بتحول اللون من البني إلى الأخضر)، وتستمر هذه الحالة مدة 6 أشهر من تاريخ التعافي، ما لم يتم أخذ اللقاح أو تثبت الإصابة، وبعد إتمام 6 أشهر ستعود الحالة الصحية إلى «لم تثبت إصابته» باللون الأخضر الفاتح.

وأكد التطبيق أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في «توكلنا»، داعيا إلى التواصل مع وزارة الصحة في حال لم تتغير الحالة الصحية سواء بعد التعافي من الإصابة، أو التطعيم بالجرعة الأولى أو الجرعتين، ليتم إرسال بيانات التحصين إلى «توكلنا».