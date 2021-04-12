“التقاعد” تدعو المستفيدين إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية

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دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية عبر خدمة إدارة الحساب البنكي.

وبررت المؤسسة سبب طلبها الحسابات البنكية الشخصية إلى إيقاف التعامل الوكالات. ودعت المؤسسة من لديهم أي استفسارات للتواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد، أو عبر حساب العناية بالعملاء على موقع “تويتر”. Source slaati





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