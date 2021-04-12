“آل الشيخ” يصدم المغردة “أبيار” بعد تعليقاتها الكثيرة على تغريداته

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أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أمس الأحد، استيائه من المغردة أبيار آل الشيخ بسبب كثرة تعليقاتها على كافة تغريداته.
وقال تركي آل الشيخ:” قررت أقفل التعليقات على تغريداتي لين تطفش أبيار”.
يذكر أن أيبار آل الشيخ تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وتدرس طب الأسنان كما تعرف نفسها على حسابها، وتعتبر تركي آل الشيخ مثلها الأعلى.
Source slaati
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