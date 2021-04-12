الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد

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نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أمس الأحد، أبياتًا شعرية جديدة في المدح والثناء على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: “‏أبيات من قصيدة جديدة أنشرها كاملة قريبًا إن شاء الله”.

وجاءت الأبيات كالتالي:

‏يا آخذ المجدِ التليدِ الى البعيدِ بِطَوْعِهِ

أثْخَنْتَ حسّادًا بجرحٍ لا يطيبُ ولا يُلَمْ

حوّلْتَهم لردودِ فِعلٍ شاخصين عيونَهم

مُتَرَقِّبين مُراقبين : هنا حكى وهناكَ لَمْ

لله دَرُّكَ كم ألوفٍ شُغْلُهُمْ في الأرضِ أن

يترصَّدوا ما قد فعلتَ ويُبدلوا مدحًا بِذَمْ

Source slaati

