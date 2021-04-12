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أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أمس الأحد، على تحسن حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة مفاجئة نقل على أثرها إلى الرعاية الطبية بوحدة العناية المركزة، حيث كان يعاني من حصى بالكلى.
وأوضح خالد البلطان، إنه بخير ويتماثل للشفاء، وإن حالته لا تستدعي البقاء في المستشفى، كما أن الطبيب المعالج أكد له استقرار حالته؛ حيث كان قد تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، وقد عبر عدد من النشطاء والإعلاميين الرياضيين عن تمنياتهم له بعاجل الشفاء.
وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت في وقت سابق، قراراً بمنع رئيس نادي الشباب خالد البلطان، من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي لمدة شهرين، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ18 في دوري المحترفين.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية لـ «البلطان» بعد خروجه من العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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