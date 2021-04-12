جرائم تندرج تحت “الخيانة العظمى” تستوجب القتل

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أوضح نظام العقوبات العسكري الصادر عام 1366هـ، جرائم تندرج تحت “الخيانة العظمى”؛ وتستوجب القتل.

ووفقًا للمادة 24 من النظام، فأن الخيانة العظمى يُعنى بها؛ سوء القصد بصاحب الولاية، والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة، أو التعاون مع العدو، أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية أو العسكرية.

وأشار النظام إلى أن هناك نوعين آخرين من الخيانة هما: الخيانة الوطنية؛ وتتضمن المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد والدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدو.

وكذلك الخيانة الحربية؛ ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظام الحكم أو إذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس بذور التفرقة والشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى العبث بالأمن الداخلي وبث روح التمرد، وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض.

وأضافت المادة (25) من النظام؛ أنه يعاقب كل من ثبت بالمحكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية بالجزاءات الإرهابية الآتية: القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف، والنفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها.

ويذكر أن وزارة الدفاع أعلنت، أمس، تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبيها بعد إدانتهم بجريمة الخيانة العظمى، والتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

Source slaati

