كيف تتجنب الشعور بالكسل بعد الإفطار في رمضان؟ 10 نصائح للحفاظ على حيوية الجسم

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تتحول الموائد في شهر رمضان إلى ولائم تضم ما لَذَّ وطاب من الطعام، بدعوى أنه الوقت المناسب لملء المعدة بعد صيامها لساعات طويلة.

ويعد هذا الأمر اعتقادا خاطئا، كونه لا يتناسب مع تعاليم الشهر الفضيل، وأيضا لأن ذلك يعرض جسم الإنسان إلى الشعور بالخمول والكسل.

وقدم خبراء التغذية مجموعة من النصائح يمكن الاستعانة والالتزام بها، حتى يتمتع الجسم بالطاقة والحيوية التي تمكنه من متابعة الساعات الطويلة للصيام طوال شهر رمضان.

وجبة السحور : تحل وجبة السحور محل وجبة الإفطار في الأيام العادية، كونها تساعد الجسم على تحمل ساعات الصيام، والحفاظ على طاقته وتركيزه، لذلك يُنصح بالمواظبة عليها.

الابتعاد عن الكافيين : يجب الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، لأنها مدرة للبول، وتسبب العطش، كون الجسم يتخلص من السوائل بشكل أسرع، وبالتالي انخفاض التركيز.

تجنب أشعة الشمس : يسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة الشعور بالعطش وفقدان التركيز، وهنا يُنصح بارتداء نظارات شمسية وقباعات للوقاية من أشعة الشمس.

أوقات للراحة نهارًا : يفضل الحصول على قسط وافٍ من الراحة في منتصف النهار، وتفادي أي مجهود جسدي خلال ساعات الصيام، وتأجيل ممارسة الرياضة لما بعد الإفطار بـ 2-3 ساعات.

قسط كافٍ من النوم : يجب الحصول على ساعات نوم كافية خلال الليل لزيادة النشاط في اليوم التالي، وتقليل الشعور بالتعب وعدم التركيز.

المواظبة على الصلاة : الحفاظ على تأدية الصلاة في أوقاتها، تمد الإنسان بالصبر والطاقة، بالإضافة إلى كونها جزءا من التمارين التي تساعد في كسر الخمول والكسل.

خفض السكريات في وجبة الإفطار : هناك بعض الأنواع من الأطعمة على وجبة الإفطار، يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس مثل الحلويات عالية السكر أو أي طعام عالي السكريات، حيث يؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم.

وجبات أقل أفضل من وجبة كبيرة : عند تناول وجبة كبيرة في الإفطار يضطرب الجهاز الهضمي، خاصة عند تناول وجبة دسمة، فإن الجسم وقتها يعاني من ضعف التركيز وصعوبة الهضم، فينصح بتناول وجبات صغيرة على مدار ساعات.

وجبات صحية : نوعية الأطعمة لها دور كبير في زيادة شعور الجسم بالخمول، وعدم الحصول على العناصر الغذائية اللازمة، فيحتاج الجسم إلى بعض الفيتامينات والمعادن لتوفير الطاقة للعظام والعضلات والعناصر الغذائية الصحيحة، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وتجنب الأطعمة الجاهزة.

مضغ الطعام : تسبب الحموضة بعد وجبة الإفطار الشعور بالخمول، لذلك حاول مضغ الطعام جيداً فهو وسيلة رائعة لتجنب ذلك، لأن اللعاب يحتوي على الإنزيمات الهضمية التي تبدأ في تكسير الطعام وعند مضغ الطعام يجعل وظيفة المعدة أسهل.

Source akhbaar24.argaam

