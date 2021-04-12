“الغذاء والدواء” توجّه عدة نصائح عند التسوق لمنع الهدر الغذائي في رمضان

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وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس (الأحد)، عددا من النصائح للمستهلكين عند التسوق لمنع الهدر الغذائي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونصحت الهيئة بكتابة قائمة تسوق محددة بأهم المشتريات والحرص على عدم تجاوزها، إضافةً إلى تجنّب الشراء عند الشعور بالجوع حتى لا يتم شراء أطعمة زائدة عن الحاجة.

كما شدّدت على ضرورة الحرص على عدم الانسياق وراء عروض التخفيضات المغرية، حيث يتم شراء كمية كبيرة من الأطعمة الزائدة عن الحاجة، والتحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة والحرص على استهلاكها قبل انتهائها من الأقدم للأحدث.

Source akhbaar24.argaam

