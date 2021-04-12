متحدث التعليم: الوزارة تعمل على أن يكون التعليم الفصل القادم حضوريا

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أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي أ. طارق الأحمري أن الوزارة تعمل على أن تكون العملية التعليمية في جميع المراحل الفصل القادم حضوريا، ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بالجائحة.

وقال المتحدث خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن وزير التعليم أصدر قرارا بإعداد خطة لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي 1443 وذلك حرصا على صحة وسلامة منسوبي القطاع التعليمي.

وأضاف أن الاختبارات في التعليم الجامعي في الأصل تكون عن بعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الوزارة.

وأشار الأحمري أن الوزارة عقدت اجتماعات مع رؤساء الجامعات خلال الأسبوع القادم للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مرافق وقاعات الاختبارات لضمان سلامة الطلاب والطالبات.

Source akhbaar24.argaam

