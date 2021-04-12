تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح وتشكل سحب رعدية وهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، الغاط، رماح، السليل، وادي الدواسر» والشرقية «الجبيل، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» تشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

فيما تشهد مناطق الباحة «الحجرة، الباحة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة» وعسير «أبها، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب» وجازان «الريث، العيدابي، فيفا، هروب» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن «ينبع» بالمدينة المنورة، و«الوجه، أملج» بمنطقة تبوك تشهد هبوب رياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على عسير «بيشة، تثليث» ومكة المكرمة «الخرمة، تربة، رنية» والمدينة المنورة «الحناكية، المهد، وادي الفرع».