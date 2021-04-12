أمانة جدة: إغلاق مجمعين تجاريين لعدم التزامهما بإجراءات كورونا الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مجمعين تجاريين، بسبب عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وذكرت أمانة جدة- عبر تويتر- أن المجمعين التجاريين اللذين تم إغلاقهما يقعان في نطاق جدة الجديدة وجدة التاريخية.

من جهة أخرى، استقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة جدة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 163 ألف رأس من الأنعام، ومن خلاله تم مواصلة الجولات التفتيشية على جميع المواقع داخل السوق المركزي، ومتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية.

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