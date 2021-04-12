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أمانة جدة: إغلاق مجمعين تجاريين لعدم التزامهما بإجراءات كورونا الوقائية

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الرياض - محمد عبدالله - وصول 163 ألف رأس ماشية خلال الربع الأول من 2021

أغلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مجمعين تجاريين، بسبب عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية ضد .

وذكرت أمانة جدة- عبر تويتر- أن المجمعين التجاريين اللذين تم إغلاقهما يقعان في نطاق جدة الجديدة وجدة التاريخية.

من جهة أخرى، استقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة جدة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 163 ألف رأس من الأنعام، ومن خلاله تم مواصلة الجولات التفتيشية على جميع المواقع داخل السوق المركزي، ومتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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