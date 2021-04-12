الحربي يتوقَّع حالة ممطرة مع بداية رمضان على مناطق عدة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، نشاطًا ممطرًا ابتداء مع مطلع شهر رمضان، يشمل مناطق عدة.

وقال الحربي، عبر تويتر، إن النشاط الممطر يشمل مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة تتوسع شرقًا نواحي السليل والمهمل وعالية نجد، وصولا إلى الرياض، وعموم القصيم وحائل، موضحًا أنه تشتد غزارتها على المرتفعات وما وقع شرقها على وجه الخصوص.

يُذكر أن السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية، أعلنت تعذر رؤية هلال رمضان أمس الأحد، وأن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان.

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