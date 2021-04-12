ضبط 109 مخالفات بالأسواق التجارية في النصف الأخير من شعبان بتبوك

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك خلال النصف الأخير من الشهر الحالي, أكثر من 1000 جولة ميدانية على المحال التجارية والمستودعات والثلاجات المبردة، ومحطات المحروقات ومعايرتها، خاصة الواقعة على الطرق، ومراقبة أسعار المواد التموينية والتأكد من مدى توفرها, نتج عنها تحرير 109 مخالفات .

وأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، أن الفرع كثف أعماله الرقابية منذ دخول شهر شعبان الجاري على المحال التجارية والمستودعات والأسواق المركزية؛ للتأكد من توافر جميع السلع التموينية والرمضانية، خاصة الرئيسة منها مع توافر بدائلها وبكميات كبيرة في أسواق المنطقة وبأسعار معتدلة في متناول الجميع، مع قيام الفرع بوضع خطة رقابية تعمل على مدار الساعة استعداداً لشهر رمضان المبارك .

وأشار إلى أن الفرع تلقى 377 بلاغاً وشكوى عُولجت على الفور، ورد البعض منها لأصحاب الاختصاص من الجهات المعنية, داعياً المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الفرع والإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف تلقي البلاغات والشكاوي بوزارة التجارة (1900)، خاصة المتعلقة بالتجاوزات في أسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية.