أخبار السعودية اليوم.. تعميم من الشؤون الإسلامية للمساجد حول صلاة التروايح والقيام.. و5 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، تعميمًا إلى جميع منسوبي الوزارة وأئمة المساجد، بشأن صلاة التراويح ومدتها خلال شهر رمضان المبارك، وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة رابعة أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة رابعة اليوم أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية، وذكر التحالف أنه رصد نشاط عدائي في مناطق سيطرة الميليشيا باستخدام مسيّرات مفخخة.

تعميم من الشؤون الإسلامية للمساجد حول صلاة التروايح والقيام مع العشاء: لا تتجاوز 30 دقيقة

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، تعميمًا إلى جميع منسوبي الوزارة وأئمة المساجد، بشأن صلاة التراويح ومدتها خلال شهر رمضان المبارك، وفي بيان للوزارة، أشار التعميم إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/8/1442هـ، والتي جاء فيها أن "اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة، أوصت بجمع صلاتي التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

تعذر رؤية هلال رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير

كشفت مصادر عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي حوطة سدير وتمير، مساء اليوم الأحد، من جانبها قالت المحكمة العليا إنه لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة مشيرة إلى عقد جلسة مساء يوم غد الاثنين لإصدار قرار بهذا الشأن.

"الفلك الدولي": تحري رؤية الهلال مرة أخرى غدًا.. وتحديد غرة رمضان وفقًا للنتيجة

أعلن "مركز الفلك الدولي" أنه سيتم تحري رؤية هلال شهر رمضان مرة أخرى مساء غد الإثنين في عدد من الدول، وقال المركز: بناءً على نتيجة تحري الرؤية؛ سيتم تحديد أول شهر رمضان يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، فيما أكد خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، لافتًا إلى أن العمليات الحسابية تشير إلى أن غرة الشهر الكريم ستكون بعد غد الثلاثاء.

«الحج والعمرة» و«سدايا» تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق «توكلنا»

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا؛ حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق «اعتمرنا» بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

إتاحة إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة (فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام) خلال شهر رمضان عن طريق الفنادق المحيطة بساحات المسجد الحرام -من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا- طبقًا للاشتراطات التنظيمية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، وأوضحت الوزارة أن ذلك إضافة إلى ما سبق إعلانه في شأن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تنطبق عليهم.

بالأرقام.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة362 إصابات جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ147حالة، ثم الشرقية 138 حالة، فمنطقة عسير 28حالة، والمدينة المنورة 27 إصابة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

بالفيديو.. الصحة: التجمعات ارتفعت بشكل صادم.. والاستهتار سيعود بنا إلى مراحل صعبة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم، وبشكل أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدة أن هذا الاستهتار سوف يعود بنا إلى مراحل صعبة، مضيفة أنه يتم مراقبة الحركة والمتغيرات الموجودة، والمنحنى يبين أنه في فبراير 2020 ـ قبل بدء تسجيل الجائحة في المملكة ـ كان التحرك في مستوى منخفض، وبعد ذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، ومن بينها منع التجول وإيقاف بعض الأنشطة، أما الآن فأرقام التجمعات ترتفع بشكل ملحوظ جدًا، وهذا يدلل على أن الحراك المجتمعي أصبح كبيرًا جدًا بل إنه صادم ومفاجئ، والمستغرب أن هذا الحراك أصبح أكثر مما كان عليه قبل الجائحة.

الشيخ المطلق: المرأة التي تعد الطعام لأهلها في نهار رمضان أكثر أجرًا من قراءة القرآن

أكد الشيخ عبدالله المطلق أن المرأة التي تعد الطعام لأهلها في نهار رمضان أكثر أجرًا ممن يقرأ القرآن، موضحًا أن المرأة لها حظها من الأجر، وأكثر أجرًا ممن تفرغ لقراءة القرآن، وعندما رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، أخوين أحدهما يسعى للكسب والآخر يتفرغ لطلب العلم، قال إن الأول الذي يعمل ويسعى لكسب الرزق أفضل من الآخر.

طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق في المملكة

توقّع "المركز الوطني للأرصاد" الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق، وقال "المركز": بمشيئة الله تعالى؛ لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ونجران) كذلك على أجزاء من مرتفعات (جازان، عسير والباحة).

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف عن مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد.. تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية