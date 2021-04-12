تطبيق توكلنا يوضح خطوات إصدار تصريح العمرة

أوضح تطبيق توكلنا خطوات استخراج تصريح العمرة من خلال التطبيق، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وذكر التطبيق- عبر تويتر- أن خطوات استخراج تصريح العمرة كالتالي:

ـ التوجه إلى (الخدمات) والضغط على إصدار التصاريح من (خدمات الحج والعمرة).

ـ تحديد نوع التصريح (عمرة).

ـ تحديد الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

ـ تحديد التاريخ والوقت

ـ تحديد نقطة التجمع ومدينة القدوم، ثم الضغط على (الموافقة) على الإقرار.

ـ والآن يمكنك استعراض التصريح.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أمس الأحد، أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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