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الأرصاد : رياح وأتربة على المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء. كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا بالامواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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