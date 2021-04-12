المسند: تم الاقتران وولد هلال شهر رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن اليوم 30 شعبان وعند الساعة 05:31 فجرًا؛ تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم وُلد الهلال؛ وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في السعودية، وفي مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة.

وأضاف المسند: “الاقتران (الاجتماع): هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد؛ بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه”، موضحًا أن الولادة: هي تخلّف القمر عن الشمس؛ بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر”.

لا اعتبار لشرط إمكانية الرؤية

واستطرد المسند بقوله: “لا اعتبار لشرط إمكانية الرؤية، بمعنى متى ما غرب القمر بعد الشمس ولو بلحظة دخل الشهر الجديد (حسابيًا)، مضيفًا: “وعليه فإن دخول شهر رمضان لهذا العام 1442 سيكون يوم الثلاثاء وفقًا لتقويم أم القرى .. هذا والله أعلم”.

وختم المسند بقوله: “وعليه احتمال قوي في حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء اليوم أن يتقدم للشهادة نفر من المترائين، سيما وأن الهلال له مكث فوق الأفق الغربي، فتكون غرة رمضان يوم غدٍ الثلاثاء (في حال كون السماء صافية)، وموعد اكتمال القمر بدرًا صباح الثلاثاء 15 رمضان عند الساعة 06:31 ص والله أعلم.

وبالأمس أكدت المحكمة العليا أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان ليلة أمس الأحد، وستعقد جلسة مساء اليوم الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

هلال شهر رمضان:

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قد أصدر بيانًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وأوضح أنه “بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 142 هـ، الموافق 11 أبريل 2021م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس”، مبينًا أنه “في يوم الاثنين 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01”.

كما أشار إلى أنه “في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة واستطالة 6.8 درجة”.

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