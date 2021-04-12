بالارقام.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 209.42 ريال (55.85 دولار)، مقابل، 210.49 ريال (56.21 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 183.24 ريال (48.87 دولار)، مقابل نحو 184.18 ريال (49.10 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.07 ريال (41.88 دولار)، مقابل، 157.87 ريال (42.09 دولار)، مقابل، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.16 ريال (32.58 دولار)، مقابل، 122.97 ريال (32.73 دولار)، أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 6517.50 ريال (1738 دولارا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مسجلا 1465.96 ريال (390.92 دولار).

عالميا، نزل الذهب الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار عند 1758.45 دولار للأوقية الخميس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1748.70 دولار للأوقية.