شركة إكسترا تحقق أرباحًا بقيمة 81 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 81 مليون ريال في الربع الأول من 2021 ، بارتفاع 133% عن نفس الفترة من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 إلى ارتفاع مبيعات الربع الأول بنسبة 10.8% مقابل نفس الربع من العام السابق؛ وذلك لارتفاع مبيعات أقسام الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية.

ارتفاع إجمالي الربح

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 18.6% ليسجل 261.9 مليون في مقابل 220.8 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، وبلغ إجمالي الربح 19.2% من إجمالي المبيعات للربع الأول من العام الحالي في مقابل 17.9% عن الربع الأول من العام الماضي.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 73.81 نقطة ليقفل عند مستوى 9938.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسمنت الشمالية، والزامل للصناعة، واللجين، وسايكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تبوك الزراعية، وإعمار، وصدر، واليمامة للحديد، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.17% و 4.93%.

الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وإعمار، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، والمصافي، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 430.64 نقطة ليقفل عند مستوى 23851.14 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 550 ألف سهم تقاسمتها 985 صفقة.

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