شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-12 وزارة الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية (رجال ونساء) بتاريخ (1442/9/13هـ). شروط التقديم للرجال: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألّا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وألّا يكون موظًفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألّا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة. شروط التقديم للنساء أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها وأن تكون لائقة طبيًا للخدمة العسكرية.

ألّا تكون موظفة في أي جهة حكومية وألّا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وأن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

ألّا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

ألّا تكون متزوجة من غير سعودي مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه سيتم التقديم من خلال الرابط التالي (https://tajnid.mod.gov.sa)، اعتبارًا من تاريخ 1442/9/13هـ.

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