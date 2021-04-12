شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح المقصود بخدمة "أولوية" الخاصة باللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، المقصود بخدمة أولوية التي أطلقتها مؤخراً، والفئة التي يمكن أن تستفيد منها.

وقالت الصحة أن خدمة أولوية هي خدمة خاصة للتطعيم السريع للقاح "كورونا" بدون موعد وبدون انتظار، كما أنها متاحة في جميع مراكز التطعيم بالمملكة، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الذهاب إلى أقرب مركز لقاح، بدون حجز موعد مُسبق.

وأضافت أن الخدمة مخصصة لكبار السن بدءاً من عمر 75 عاماً وأكثر حالياً من المواطنين والمُقيمين، مبينةً أن مميزاتها تتضمن الحصول عليها بدون تسجيل وبدون حجز وبدون انتظار وبدون موعد.