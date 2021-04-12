شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أهالي بعض المناطق سيتسحرون ويفطرون على صوت المطر والرعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته للطقس في شهر رمضان.

وتوقع الحصيني أن تشهد بعض مناطق المملكة أمطارا تزامنا مع أول أيام شهر رمضان، الثلاثاء.

وقال الحصيني،إن التوقعات تبشر بالخير، حيث أن البعض سيتناول السحور على صوت المطر، ويفطر على صوت الرعد، وذلك في الأجزاء الوسطى والشمالية والغربية والشرقية.