شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار تصريح لزيارة قبر الرسول ﷺ عبر توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، أمس الأحد، عن 6 خطوات لإصدار تصريح لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضح التطبيق أن أول خطوة هي "التوجه إلى الخدمات"، ثم الضغط على إصدار التصاريح من "خدمات الحج والعمرة"، ثم تحديد "تصريح زيارة قبر الرسول ﷺ".

ومن ثم يتم تجديد الاسم والاسم التابع أو المكفول أو المرافق، ثم تحديد الوقت والتاريخ، ثم تحديد نقظة الدخول ومدينة القدوم، ثم الموافقة على الإقرار، وبعد ذلك يمكن استعراض التصريح.