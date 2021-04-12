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شرطة مكة: القبض على 7 مقيمين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات وتفكيكها وبيعها

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الرياض - محمد عبدالله - اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم..

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، بأنه امتداد للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، تم القبض على (7) مقيمين، منهم (5) من الجنسية السودانية، و(2) من الجنسيتين اليمنية والمصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح المتحدث، أن تلك الجرائم تمثلت في سرقة المركبات وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها، مشيرًا إلى أن  "قيمة المسروقات قدرت بمبلغ (300.000) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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