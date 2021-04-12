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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - وسط إدانات إقليمية وعربية..

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيّرة مففخة خامسة، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة اليوم الأحد.

وقد دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة. 

وتمكّنت قوات التحالف، في وقت سابق، اليوم، من اعتراض وتدمير صاروخين ومسيّرتين قبل الوصول إلى أهدافها في المملكة.

وعدَّ العثيمين، في بيان له، استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة جرائم حرب، وتحديًّا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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