كراني: كتلة ساخنة تتعرض لها البلاد الأربعاء.. وارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، عن تعرض البلاد لكتلة ساخنة الأربعاء المقبل، ترتفع معها درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 و5 درجات مئوية.

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: عودة التسخين للشمال.. الأربعاء المقبل موعد ارتفاع الحرارة على الشمال؛ بمعدل يتراوح بين 3 و5 درجات مئوية؛ نظرًا لتعمق كتلة ساخنة على الأجواء.

ولفت كراني إلى أن تلك الكتلة يتمركز محورها على القطاع الغربي، ويتحول تدريجيًّا إلى الوسط والشرق.

وأشار إلى استمرار تأثير الكتلة الساخنة حتى منتصف الأسبوع القادم، ليؤدي إلى ارتفاع حراري على معظم المناطق.

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