السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 68,012 إصابة مؤكدة و 750 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، 68,012 إصابة مؤكدة و 750 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30,965,577، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558,843.

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02:43ت م

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واشنطن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد، 68,012 إصابة مؤكدة و 750 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30,965,577، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 558,843.// انتهى //02:43ت م0010

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