السعودية اليوم / مصر تسجل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489، من ضمنهم 159499 تم شفاؤها، و 12445 وفاة.

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02:23ت م

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القاهرة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسسجلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 40 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489، من ضمنهم 159499 تم شفاؤها، و 12445 وفاة.// انتهى //02:23ت م0009

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