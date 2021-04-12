السعودية اليوم / الجزائر تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 138 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان أمس أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 118.516 , فيما بلغ مجموع الوفيات 3.130 .

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الجزائر 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان أمس أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 118.516 , فيما بلغ مجموع الوفيات 3.130 .//انتهى //00:40ت م0007

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