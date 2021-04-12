السعودية اليوم / تعليم محايل يكمل تحضيراته لأداء أكثر من 85 ألف طالب وطالبة اختباراتهم عبر المنصات التعليمية



محايل 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

أكملت إدارة التعليم بمحافظة محايل تحضيراتها لتنظيم الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، التي يستهلها أكثر من 85 ألف طالب وطالبة بتعليم المحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بعد" بداية من هذا الأسبوع. وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442 هـ الموافق 18/ 4/ 2021م.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المنطقة، ومتابعة سير الاختبارات عن بعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل في أثناء الاختبارات وحلّ التحديات الميدانية والتقنية الطارئة.

ووجهت إدارة التعليم قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكدة على دور الأسرة كشريك مهم في دعم رحلة نجاح الأبناء الطلاب والطالبات وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات بكل يسر وهدوء.

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