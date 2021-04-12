السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 1730 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,369,775 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 127,087.

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لندن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,369,775 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 127,087.// انتهى //00:15ت م0001

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