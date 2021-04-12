السعودية اليوم / رئيس مجلس وزراء السودان يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين



الخرطوم 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

استقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان على بن حسن جعفر.

ونقل السفير جعفر خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، استكمالا لنتائج المباحثات الناجحة التي أجراها سمو ولي العهد مع دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان في زيارته الأخيرة للمملكة بما يعزز العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية

// انتهى //

23:56ت م

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الخرطوم 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان على بن حسن جعفر.ونقل السفير جعفر خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لدولته ولشعب السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، استكمالا لنتائج المباحثات الناجحة التي أجراها سمو ولي العهد مع دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان في زيارته الأخيرة للمملكة بما يعزز العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة.// انتهى //23:56ت م0251

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