السعودية اليوم / تعليم رجال ألمع يُكمل استعداداته لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد"



محايل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس

أنهت إدارة التعليم في محافظة رجال ألمع استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، لأكثر من 16 ألف طالب وطالبة بجميع القطاعات التعليمية التابعة للمحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد".

وأشار مدير التعليم الدكتور أحمد العٌمري إلى استكمال مراجعة مهارات الطلاب للصفين الأول والثاني الابتدائي، فيما تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لبقية صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 /1442الموافق 18/ 4/ 2021.

وأفاد أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر

ووجّه " العٌمري " قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء؛ لتتحقق الأهداف المنشودة " بإذن الله ".

// انتهى //

23:00ت م

0244



محايل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة رجال ألمع استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، لأكثر من 16 ألف طالب وطالبة بجميع القطاعات التعليمية التابعة للمحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد".وأشار مدير التعليم الدكتور أحمد العٌمري إلى استكمال مراجعة مهارات الطلاب للصفين الأول والثاني الابتدائي، فيما تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لبقية صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 /1442الموافق 18/ 4/ 2021.وأفاد أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي ، ورفع تقارير يومية عن سير العمل في أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.ووجّه " العٌمري " قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء؛ لتتحقق الأهداف المنشودة " بإذن الله ".// انتهى //23:00ت م0244

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم رجال ألمع يُكمل استعداداته لاختبارات نهاية العام الدراسي "عن بُعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.