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التحالف: تدمير «باليستي» و«مفخخة» تجاه جازان

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الدمام - شريف احمد - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، طائرة مفخخة بدون طيار، وصاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان.

وبين التحالف أن محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد التحالف اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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