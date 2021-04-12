شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير «باليستي» و«مفخخة» تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، طائرة مفخخة بدون طيار، وصاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان.

وبين التحالف أن محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد التحالف اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.