شكرا لقرائتكم خبر عن سلال رمضانية من المملكة للمحتاجين بـ5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 927 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، يستفيد منها 61.860 فردًا.

وعبرت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث خديجة ديرية عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللمركز على ما يقدمونه للشعب الصومالي من دعم ومساندة.

كما وزع المركز 1.269 سلة غذائية رمضانية في مناطق سيبي، وصحبت بور، ودوكي في إقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 7.614 فردًا.

وفي السودان، وزع المركز 13.347 سلة غذائية رمضانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومفوض العون الإنساني بالسودان الدكتور أحمد البشير إبراهيم. وأكد «جعفر» أن المشروع يأتي امتدادا للمشاريع التي تقدمها المملكة من منطلق العلاقات الأخوية وأواصر الدين والقربى.

ودشن المركز مشروع توزيع 1.000 سلة غذائية رمضانية في لبنان، أمس، يستفيد منه 70 ألف فرد من الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين. وتشتمل السلال الموزعة على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة طيلة شهر رمضان المبارك في مختلف المناطق اللبنانية.

كما جرى توزيع 559 سلة غذائية رمضانية في عدد من قرى ولاية شارى باغيرمي بمحافظة ماسينياه بجمهورية تشاد، يستفيد منها 559 فردًا. ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.