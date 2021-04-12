شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أئمة التراويح والتهجد بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جدول إمامة المصلين في التراويح والتهجد بالمسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك. وبينت أنه في التسليمات الثلاث الأولى من اليوم الأول سيؤم المصلين د. بندر بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثانية د. سعود الشريم في التسليمات الثلاث الأولى، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر د. ياسر الدوسري، والليلة الثالثة في التسليمات الثلاث الأولى د. عبدالله الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر د. ماهر المعيقلي.

وبيّنت أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية الليالي العشرين، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في التسليمات الثلاث الأولى د. بندر بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين د. ياسر الدوسري، وفي ليلة 22 د. سعود الشريم ود. ماهر المعيقلي، وليلة 23 د. بندر بليلة، ود. ياسر الدوسري، وليلة 24 د. بندر بليلة، ود. ياسر الدوسري. وسيؤم المصلين في ليلة 25 د. بندر بليلة، ود. ياسر الدوسري، وليلة 26 د. سعود الشريم، ود. ماهر المعيقلي، وليلة 27 و28 و29 د. بندر بليلة ود. ياسر الدوسري، فيما يؤم ليلة 30 د. سعود الشريم، ود. ماهر المعيقلي.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الثلاث الأولى د. عبدالله الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر د. السديس، وفي ليلة 22 د. ياسر الدوسري، ود. بندر بليلة، بينما ليلة 23 د. عبدالله الجهني، ود. السديس، وفي ليلة 24 «الشريم» و«المعيقلي» إلى نهاية شهر رمضان المبارك.