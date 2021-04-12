شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أئمة التراويح والتهجد بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية الليالي العشرين، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في التسليمات الثلاث الأولى د. بندر بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين د. ياسر الدوسري، وفي ليلة 22 د. سعود الشريم ود. ماهر المعيقلي، وليلة 23 د. بندر بليلة، ود. ياسر الدوسري، وليلة 24 د. بندر بليلة، ود. ياسر الدوسري. وسيؤم المصلين في ليلة 25 د. بندر بليلة، ود. ياسر الدوسري، وليلة 26 د. سعود الشريم، ود. ماهر المعيقلي، وليلة 27 و28 و29 د. بندر بليلة ود. ياسر الدوسري، فيما يؤم ليلة 30 د. سعود الشريم، ود. ماهر المعيقلي.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الثلاث الأولى د. عبدالله الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر د. السديس، وفي ليلة 22 د. ياسر الدوسري، ود. بندر بليلة، بينما ليلة 23 د. عبدالله الجهني، ود. السديس، وفي ليلة 24 «الشريم» و«المعيقلي» إلى نهاية شهر رمضان المبارك.