شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة الملك.. تخفيف «التراويح» بالحرمين إلى 5 تسليمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير جميع السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية. وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، اتصالا هاتفيا، أمس، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على التهنئة، سائلا المولى -سبحانه وتعالى- أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.