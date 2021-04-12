شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة لصلاتي التراويح والعشاء بجميع المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة من قبل وزارة الصحة، أوصت بأن تُجمع صلاة التراويح والقيام، وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين؛ مما يُسهم في الحد من تفشي الفيروس؛ نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد؛ لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، لمنسوبي المساجد والجوامع والمصلين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.