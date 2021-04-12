شكرا لقرائتكم خبر عن «تبرع يطرق الباب».. منصة تدير أعمال الخير بالشهر الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، الإشراف والتنظيم على التبرعات داخل المملكة وخارجها، عبر المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتكون واجهة رسمية ومعتمدة للتبرعات.

واستعرض نائب الوزير لقطاع التنمية ماجد الغانمي، خلال الاجتماع الذي جرى، أمس، بحضور رؤساء مجالس الجمعيات في جميع مناطق المملكة، قدرة المنصة للوصول إلى ما يربو على 20 مليون مزكٍّ هذا العام، تحت مظلة الوزارة، مشيرًا إلى أن المنصة تخدم أكثر من 150 جمعية خيرية في 13 منطقة إدارية للمملكة.

وأوضح أنه جرى إطلاق الحملة الرمضانية للمنصة تحت شعار «تبرع يطرق الباب»، بفرص مجالات وتصنيفات تبرعية متنوعة، لتسلّط الضوء على المحتاجين وتحفز الناس على مد يد العون بالتركيز على بساطة آلية التبرع في المنصة. وتهدف الحملة الرمضانية إلى التوعية بتنوع فرص الخير وتعددها في المنصة الإلكترونية لتصل إلى كل باب وتدخل كل منزل في المملكة ليزداد بها العطاء وتفريج الكُرب في شهر الخير، حيث تتميّز المنصة بسهولة طريقة التبرع وتنوّع طرق الدفع من الأجهزة الإلكترونية المحمولة مباشرة لكسب الأجر وتبسيط فعل الخير للجميع وإمكانية إخراج زكاة الفطر عبرها.

وتتميّز منصة «تبرع» بتعدد مجالاتها التي تشمل: «رعاية الأيتام، وفرص غذائية، وفرص علاجية، والخدمات الإسلامية، وفرص التوعية والتأهيل الاجتماعي، وفرص صحية، وحالات فردية، ودعم المسكن والأسرة». كما تمكن المنصة مستخدميها في خيار «زكاة الفطر» من إخراج زكاة الموسم بكل سهولة عبر اختيارها من الصفحة الرئيسية وتحديد الصاع ثم الدفع بسلاسة تامة.