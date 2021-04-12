اخبار السعوديه

30 ألف مخالفة لتدابير «كوفيد 19» الوقائية في أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مخالفة لتدابير «كوفيد 19» الوقائية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كوفيد- 19» 30054 مخالفة، وذلك للفترة من 22/‏ 8/‏ 1442هـ حتى 28/‏ 8/‏ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 11162، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5883، ثم المنطقة الشرقية بـ 4183، ومنطقة القصيم بـ 2294، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1518، ومنطقة الجوف بـ 1320، ومنطقة حائل بـ 842، ومنطقة تبوك بـ 815، ومنطقة عسير بـ 798، ومنطقة الباحة بـ 537، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 415، ومنطقة جازان بـ 155، ومنطقة نجران بـ 132. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا