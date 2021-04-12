شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مخالفة لتدابير «كوفيد 19» الوقائية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد- 19» 30054 مخالفة، وذلك للفترة من 22/‏ 8/‏ 1442هـ حتى 28/‏ 8/‏ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 11162، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5883، ثم المنطقة الشرقية بـ 4183، ومنطقة القصيم بـ 2294، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1518، ومنطقة الجوف بـ 1320، ومنطقة حائل بـ 842، ومنطقة تبوك بـ 815، ومنطقة عسير بـ 798، ومنطقة الباحة بـ 537، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 415، ومنطقة جازان بـ 155، ومنطقة نجران بـ 132. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.