شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن المساجد المغلقة 4 مساجد في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد واحد في كلٍ من منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في منطقة الحدود الشمالية ومسجد واحد في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.