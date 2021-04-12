شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الواجهات البحرية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الميدانية بأمانة جدة 332 جولة رقابية وأعمال نظافة وتعقيم على الواجهات البحرية، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ورصدت خلالها 44 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية استنفرت جهودها الميدانية، من خلال توفير فرق رقابية لمتابعة الامتثال للائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي بين مرتادي وزائري الواجهات البحرية، إلى جانب تعزيز الوعي للالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من كورونا، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره. تأتي هذه الجولات ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في «الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط»، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة.