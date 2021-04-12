شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جولة رقابية تغلق 145 منشأة مخالفة بالشرقية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذها 10 آلاف و105 جولات رقابية، و256 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة « كورونا »، والتي تأتي بمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 145 منشأة مخالفة، وتحرير 429 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وتطبيق «توكلنا»، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودشنها أمين المنطقة الشرقية بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت، أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة، مشددة على أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.