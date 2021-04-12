شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 6 آلاف وثيقة وإنجاز 99 % من المعاملات إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، 6200 وثيقة، عبر خدمات التوقيع الإلكتروني في منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، منذ إطلاق الخدمة من قبل أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والتي تأتي امتدادا لجهود الأمانة في تحقيق مفهوم التحول الرقمي.

وأسهمت خدمة التوقيع الإلكتروني والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، في التحول الرقمي والارتقاء بمنظومة وخدمات الاستثمارات ورفع مستوى جاذبية البيئة الاستثمارية بالأمانة، وتسعى وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات إلى تحقيق هذه الرؤية في التحول الرقمي، من خلال تقديم كافة خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال عبر الخدمات والوسائل الرقمية التي ترتبط بمنظومة من العمليات الرقمية WorkFlow وترتبط ببوابة التواصل والرسائل القصيرة SMS ومركز التميز الاستثماري ‏لتحسين تجربة العميل وتطوير الأعمال وتسريعها بما يحقق السرعة والسهولة والجودة بالأعمال.

كما أسهمت الجهود التي بذلتها أمانة المنطقة الشرقية عبر منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، في إنتاج منظومة عمل وأدلة عمليات تختصر الإجراءات وتترجم اللوائح والتنظيمات الاستثمارية وتضمن تحقيق مفهوم العمل المؤسسي، ورفع مستوى الرضا وجاذبية الاستثمارات، وتم إنجاز أكثر من 99٪ من المعاملات، وتأتي هذه الجهود امتدادا لجهود الأمانة ممثلة بوكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في تطوير منظومة الاستثمارات تماشيا مع رؤية المملكة 2030، حيث تم إنجاز حوكمة إجراءات وعمليات الاستثمارات البلدية باستخدام الأساليب المعتمدة وفقا للوائح والتنظيمات الاستثمارية، مما ساهم في تحقيق معايير الجودة الأيزو ISO.

وتستهدف الحوكمة تكوين منظومة متميزة من العمل المؤسسي المستقر وتطوير وتسهيل ومتابعة سير العمليات وسلسلة الإجراءات وتنفيذها وإنهائها على أكمل وجه وبجودة عالية، وتوجيه وإرشاد المختصين بالأمانة للعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأعمال والوقت والجودة ونطاق الأعمال والتواصل والخطط والمهام والأهداف ومؤشرات وتقارير الأداء والوصف الوظيفي وأدلة الأعمال والمهام وسير الإجراءات والنمذجة، بالإضافة إلى تحويل هذه العمليات والإجراءات إلى منظومة من العمليات الرقمية WorkFlow ترتبط ببوابة التواصل والرسائل القصيرة SMS ومركز التميز الاستثماري ‏لتحسين تجربة العميل.