شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، مواقع المشاريع التي تنفذها الأمانة حاليا بضاحية الملك فهد بالدمام، والتي تتضمن خدمة الحي الثاني بالكامل وجزء من الحيين السادس والخامس، وذلك ضمن خطة الأمانة لمتابعة مشاريع تصريف مياه الأمطار، ضمن المرحلة الأولى لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة من خدمات تصريف مياه الأمطار ضمن خطة الأمانة، واطلع على سير مراحل هذه المشاريع ونسب الإنجاز فيها.

وتأتي هذه المشاريع التي يتم العمل فيها بهذه الأحياء استكمالا لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن مشاريع البنى التحتية. وتواصل الأمانة العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار استكمال تغطية كافة أحياء ضاحية الملك فهد ضمن منظومة متكاملة لمشاريع تصريف مياه الأمطار، وفق الاعتمادات المالية.