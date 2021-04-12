شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية للأهالي: تمسكوا بتدابير مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك.

خطوات مميزة

ووجه سموه كلمة لأبناء وبنات المنطقة الشرقية، حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، جاء فيها: «الإخوة والأخوات الأبناء والبنات من أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين فيها، لقد كان لبلادنا ولله الحمد وبتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- خطوات مميزة ومبادرات محمودة في التعامل مع جائحة كورونا التي أصابت العالم، إضافة إلى توفير اللقاحات بشكل مجاني للجميع دون تمييز في خطوة إنسانية سامية لم نشاهدها في كثير من البلدان خلال الفترة الماضية».

إجراءات احترازية

وأضاف سموه: «كان لبلادنا السبق في فرض إجراءات احترازية لمكافحة انتقال العدوى بين السكان، كما عملت على توفير كافة سبل العناية الصحية للمصابين، وهذا ولله الحمد من النعم التي تزخر بها بلادنا، والتي تستلزم منا شكر الخالق سبحانه، وتقدير الجهود التي بذلتها الدولة وأبناؤها من كافة القطاعات والجهات للتعامل مع هذه الجائحة، وقد لاحظتم مع التزامنا جميعًا بالإجراءات الاحترازية خلال الأشهر الماضية انخفاضا في أعداد الإصابات، وهو ما انعكس على الإجراءات والقيود التي فرضت، فتم تخفيضها تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة مع توافر اللقاحات وتراكم الخبرة في التعامل مع آثار تلك الجائحة».

مؤشر مزعج

وتابع سموه: «ولكن ذلك ربما أحدث نوعا من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى أثر ذلك وكما شاهدتم خلال الفترة القريبة الماضية فقد بدأت أعداد المصابين في الارتفاع من جديد وهو مؤشر مزعج للجميع».

روح المسؤولية

وأكمل: «ومن هذا المنطلق ومع اقتراب دخول الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا بالخير فإني أجدد الدعوة لنفسي وللجميع بتطبيق كافة التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية وأن نتحلى بروح المسؤولية وأن لا نرضى بأي سلوك يخالف تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد حتى لا تستمر تلك الأرقام في الارتفاع وينعكس ذلك الأثر على الجميع».

التقيد بالضوابط

واستطرد سموه: «كما أدعو كافة الجهات المسئولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومخالفة المتهاونين من الأفراد والمنشآت والكيانات العامة والخاصة، ليس لهدف المخالفة وإنما لرفع درجة الحرص وعدم إتاحة الفرصة للمتهاونين للإضرار بالوطن والمجتمع، كما ندعو الجهات والمنشآت لتوعية منسوبيها وكذلك أولياء الأمور لتوعية أبنائهم بضرورة التقيد بالضوابط الصحية والأسر عمومًا بالأخذ بالأسباب وعدم التهاون».

أمن وأمان

وسأل سموه في ختام كلمته الله العلي القدير أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم على الوطن نعم الأمن والأمان والصحة والتقدم والنماء.

تقدم وازدهار

من ناحيته، رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولكافة أهالي المنطقة الشرقية، وسأل الله العلي القدير أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على الوطن.

تعليمات صحية

وأشاد سموه بمضمون الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للأهالي، والتي شدد فيها على ضرورة الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية لمكافحة جائحة كورونا التي أصابت العالم.

مخالفة المتهاونين

وقال سموه: «في هذه الأيام التي نشهد فيها عودة لارتفاع أرقام الإصابات بعد تراجعها سابقًا، والتي نتجت عن بعض التهاون والقصور، فإننا ندعو الجميع إلى الحرص وتطبيق البروتوكولات الصحية وخاصة الجهات الرقابية التي عليها دور كبير في متابعة المتهاونين ومخالفتهم، وتطبيق النظام على كل من يتهاون في تطبيق التعليمات».

تطبيق الأنظمة

وأضاف سموه: «كما نجدد الدعوة للجهات والمنشآت العامة والخاصة وأماكن التجمعات لتطبيق الإجراءات بشكل جاد، وتوعية المجتمع بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك أولياء الأمور لتوعية أبنائهم، وأن نبتعد قدر المستطاع عن أماكن الازدحام وأن نتعاون مع الجهات المسئولة لتطبيق الأنظمة، من أجل مصلحة البلاد والعباد».